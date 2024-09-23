Чимаев назвал Джонса самым опасным соперником в UFC
Хамзат Чимаев оценил сложность потенциальных соперников в UFC.
Чимаев дал рейтинг бойцам UFC, где 1 – легкий бой, а 10 – сложный.
- Шон Стрикленд – 5;
- Исраэль Адесанья – от 5 до 6;
- Роберт Уиттакер – от 3 до 4;
- Леон Эдвардс – от 2 до 3;
- Шавкат Рахмонов – 5;
- Джон Джонс – 9.
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