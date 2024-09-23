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Чимаев назвал Джонса самым опасным соперником в UFC

Хамзат Чимаев оценил сложность потенциальных соперников в UFC.

Чимаев оценил сложность потенциальных соперников в UFC
© Sports.ru

Чимаев дал рейтинг бойцам UFC, где 1 – легкий бой, а 10 – сложный.

  • Шон Стрикленд – 5;
  • Исраэль Адесанья – от 5 до 6;
  • Роберт Уиттакер – от 3 до 4;
  • Леон Эдвардс – от 2 до 3;
  • Шавкат Рахмонов – 5;
  • Джон Джонс – 9.
Бокс/MMA
Шон Стрикленд
Леон Эдвардс
Джон Джонс