10 отмененных боев, ни одного финиша. Что будет с карьерой Евлоева

У непобеждённого россиянина проблемы.

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В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) пройдёт номерной турнир UFC 307. В рамках ивента должен был состояться поединок непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева и экс-чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга.

Бойцы успели разменяться традиционными обещаниями нокаутировать друг друга, немного включили трэш-ток, Алджо даже успел вбросить бездоказательные заявления, что Евлоев — не чистый спортсмен и сидит на допинге. То есть у поединка были все шансы превратиться в принципиальное противостояние. В итоге Стерлинг снялся с боя, получив травму в спарринге. Евлоев долго ждал нового соперника, заявил, что готов биться с кем угодно:

«Я вижу, что Алджамейн объявил на своем канале в YouTube, что он выбывает из боя. Я тренировался четыре месяца и хотел бы остаться в этом карде и сразиться с кем угодно, не уверен, что UFC сможет найти кого-то, кто подерётся со мной, но я очень усердно работал для этого боя».

Чуть позже Мовсар повторил вызов:

«Многие говорят, что хотят драться со мной, в интернете, но, если вы действительно хотите драться со мной, позвоните в UFC, и я буду драться с вами, сделайте 145 фунтов, и это будет сделано. Я знаю, что вы опаснее Стерлинга, но, если я хочу стать чемпионом, то должен победить всех».

В частности, это было обращение к Джину Силве, который сначала вызывался на замену, а потом предложил подраться в ноябре на UFC 309. Звал Евлоев и Диего Лопеса, но тот уже в таком, конечно, не заинтересован.

Совсем недавно Мовсар перешёл под крыло Dominance MMA, и его дела теперь ведёт Али Абдель-Азиз. Он, конечно, известен своими порой странными высказываниями, но при этом Али — отличный менеджер и здорово ведёт бойцов к верхушке. Однако пока даже это не помогло — Евлоеву не нашли замену, он выбыл из карда UFC 307 и вернулся в Россию.

Карьера Мовсара очень странно развивается. В январе он победил Арнольда Аллена, но напоролся на жёсткую критику от Даны Уайта:

«Этот бой испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели».

А летом получилось так, что Аллен победил Гигу Чикадзе из концовки топ-10 и … обошёл Евлоева в рейтинге. Сейчас Арнольда спустили чуть ниже, зато теперь выше Мовсара оказался другой его соперник — Диего Лопес, который дебютировал в UFC с поражения от россиянина. Однако бразилец выдал впечатляющий темп, и, пока Евлоев с момента их встречи провёт только один бой, Диего выдал пять побед и залетел в топ-3 дивизиона. В итоге получается, что, пока Мовсар ждёт соперников и пытается дать шансы нерейтинговым бойцам (Лопес тоже был из таких), вся титульная гонка идёт мимо него. Пока Илия Топурия и Макс Холлоуэй будут оспаривать пояс, в очереди уже Алекс Волкановски и Диего Лопес. А Евлоев – на задворках.

Одна из причин, по которым Мовсар неинтересен UFC как претендент — стиль и отсутствие финишей. Да, мы совсем недавно на примере Мераба Двалишвили увидели, что и таким путём можно добраться до титула. Но это будет долго. У Евлоева 8-0 в UFC, весьма солидно, однако при этом ни одной досрочной победы. У Топурии, например, 7-0, и он уже чемпион. У Лопеса 5-1, и он на третьем месте в рейтинге. А Мовсар – на шестом.

Когда Евлоев пытался бросить вызов Топурии, после того как тот стал чемпионом, то получил жёсткий ответ:

«Я бы хотел сразиться с Мовсаром. Но на счету этого парня восемь поединков в UFC, и все восемь побед одержаны в результате судейских решений. Четыре из них были раздельными решениями. 0 побед в результате удушающего приёма, нокаутов. Вы серьёзно? Он должен финишировать хоть кого-нибудь. Может быть, UFC стоит найти ему оппонента из его города. Пусть со своим отцом побьётся и финиширует его. Ему нужно хоть кого-нибудь финишировать. Да, его рекорд выглядит красиво, он непобеждённый, но послушайте, он никого не финишировал».

Евлоев, конечно, ответил умно:

«У тебя тоже решением выиграю».

Но глобально сути это не меняет, пока Мовсар не начнёт финишировать соперников, его путь к титулу будут максимально усложнять.

Ещё одна проблема — нерегулярность боёв. Понятно, что бывают внешние факторы, травмы, болезни, но боец должен быть актуальным. Когда он не выступает, о нём потихоньку забывают. Евлоев пришёл в UFC 5,5 года назад и провёл восемь боёв, но за это же время слетело 10 поединков с его участием, в том числе с Илией Топурией. И там достаточно боёв, сорванных по вине Мовсара и по вине его потенциальных соперников.

До Рамадана, в который Евлоев точно не станет биться, осталось примерно пять месяцев, за это время Мовсару просто жизненно необходимо получить бой хоть с кем-то. В идеале, например, с Яиром Родригесом, который простаивает с февраля и находится выше Евлоева в рейтинге. Правда, для мексиканца это кошмарный матч-ап, он будет избегать его всеми силами. Но никого выше Яира Мовсар точно не получит. И в этом тоже проблема, ведь даже бой со Стерлингом был, по сути, поединком с более низкорейтинговым соперником. Однако это хотя бы более-менее громкое имя.

Алджо готов подраться в декабре, Евлоев может принять этот бой ещё раз, а за следующий год провести ещё хотя бы два поединка. В идеале – финишировать соперников. И тогда Мовсар спасёт карьеру, а его претендентский статус никто не сможет оспорить. Но сейчас у россиянина всё грустно, и жизнь полулёгкого дивизиона проходит мимо него. В том числе, по вине самого Евлоева.