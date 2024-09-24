Реванш между Емельяненко и Дациком не состоится

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком не состоится.

«Этот бой на 99% уже не состоится в рамках нашей лиги. Не то чтобы этот поединок перестал быть интересным, но мы потеряли контакт с одним из спортсменов. И о каком поединке мы в этой связи можем говорить?», — приводит слова Габдуллина «Матч ТВ».

Дацик и Емельяненко дрались друг с другом по правилам бокса 25 сентября 2022 года. Дацик отправил Александра в нокаут на первой минуте. Для Емельяненко это был последний бой.

Емельяненко проиграл четырех из пяти последних боев в MMA и боксе. Он досрочно уступил Магомеду Исмаилову, Марсио Сильве, Вячеславу Дацику, а также проиграл решением судей блогеру Святославу Коваленко. Последняя его победа была в 2021 году, когда он в боксерском поединке одолел Артема Тарасова.