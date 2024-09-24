Боец UFC Крылов назвал спарринг‑партнеров для подготовки к бою с Мурзакановым

Седьмой номер рейтинга топ‑15 полутяжелого дивизиона UFC Никита Крылов в разговоре с «Матч ТВ» рассказал о спарринг‑партнерах, которые будут помогать ему готовиться к поединку против Азамата Мурзаканова.

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Крылов и 11‑й номер рейтинга UFC Мурзаканов проведут бой в Нью‑Йорке на турнире UFC 309 16 ноября. Победная серия 32‑летнего Крылова достигла трех поединков, но боец не выступал более полутора лет из‑за тяжелой травмы плеча.

— Кого бы вы хотели позвать в свой лагерь для подготовки?

— В первую очередь Романа Копылова. Он левша и стилистически похож на Азамата. Сегодня Сергей Билостенный должен списаться с одним парнем из Дагестана. Зовут Руслан. Он занимается ушу‑саньда, чемпион Европы. Сергей говорит, что с ним неплохо бы поработать и потренироваться. Если получится — будет здорово. Сам Сергей, естественно. Из Твери, наверное, приедет Евгений Котов. Он габаритный, похож по антропометрии на Мурзаканова, правда, правша, но довольно взрывной. И если получится, еще позовем Евгения Ерохина. У него есть некое сходство [c Мурзакановым] в боксерской работе.

— Вы провели хоть один 5‑минутный спарринг после того, как залечили травму?

— Полноценный спарринг — пока нет. Вчера мы отработали три раунда по четыре минуты. Дышится более‑менее. Менялись два спарринг‑партнера. Был один парень — левша, который может «дергать» хоть и не такой быстрый, как Азамат. В любом случае для понимания специфики нормально. Жаловаться мне не на что. Вроде бы кондиции возвращаются, — сказал Крылов «Матч ТВ».

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