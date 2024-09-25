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Инсайдер: бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду состоится 23 ноября

Поединок бывших чемпионов UFC, россиянина Петра Яна (17-5) и бразильца Дейвисона Фигейреду (24-3-1), состоится 23 ноября на турнире организации в Макао (Китай), сообщает в социальных сетях инсайдер Лео Гимараеш.

Инсайдер раскрыл дату боя Петра Яна и Дейвисона Фигейреду
© Чемпионат.com

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в организации в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул в легчайшем весе (до 61 кг), досрочно остановив звёздного бразильца Жозе Альдо.

Дейвисону Фигейреду 36 лет. Бразилец дерётся в UFC с 2017 года и дважды становился чемпионом организации в наилегчайшем весе (до 57 кг). С 2023 года выступает в легчайшем дивизионе.

Бокс/MMA
Петр Ян