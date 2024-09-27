Железнякова: я не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова поделилась мнением насчёт известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

© Чемпионат.com

«Я вообще не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение. Он хочется вернуться из-за денег. Ему нужен постоянный адреналин. Ему его не хватает. Думаю, что он вернётся. Может ли он перебраться в кулачку? Вполне. Он не старый. Поэтому, скорее всего, вернётся», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Дарья имеет в своём рекорде в ММА девять побед, пять из которых были одержаны досрочно, и одно поражение. На предстоящем турнире UFC Fight Night 243 ей предстоит подраться с аргентинкой Айлин Перес.