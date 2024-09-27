Вагабов после боя по кикбоксингу продолжит службу в зоне СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вагаб Вагабов продолжит службу в зоне СВО после боя по правилам кикбоксинга в Дагестане. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

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В четверг 38-летний Вагабов нокаутировал Арсена Согомоняна на турнире "Битва в горах" в селе Согратль.

"Продолжу выполнение боевых задач. Что касается боев, есть предложение о потенциальных поединках. Будем рассматривать", - сказал Вагабов.

Вагабов с осени 2023 года проходит службу в зоне СВО. Он является трехкратным чемпионом мира по ММА и победителем Кубка мира по ушу-саньда.