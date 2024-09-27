UFC выплатит бывшим бойцам $375 млн по антимонопольному иску

TKO Group, материнская компания бойцовского промоушена UFC, достигла соглашения по одному из своих антимонопольных исков, сообщает ESPN.

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TKO Group обязуется выплатить бывшим бойцам UFC сумму в размере $ 375 млн за нарушение антимонопольного законодательства.

Напомним, судебные разбирательства начались в 2014 году, и тогда UFC обвинили в намеренном снижении зарплат бойцов и нанесении вреда другим промоушенам. В иске утверждалось, что UFC несправедливо получила преимущество в индустрии MMA за счёт многолетнего подавления конкуренции и разработке схем по установлению и удержанию монополии на рынке профессиональных бойцов.