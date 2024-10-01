Хабиб: я совершил много ошибок в своей карьере и о многом жалею

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что не согласен со многими своими решениями, касающимися карьеры в престижнейшей организации мира.

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«Я о многом жалею. Если смотреть на мою карьеру, на мои пресс-конференции, бои… Что я тогда вообще нёс? Мне не нравится смотреть мои интервью… Лучше смотреть мои бои. Нет болтовни, есть бой… Я о многом жалею, я совершил много ошибок», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Малайзии.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, будучи действующим чемпионом UFC. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.