Умар Нурмагомедов ответил Двалишвили на обвинение во лжи

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов ответил на высказывание действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили, ранее обвинившего его во лжи.

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Напомним, Двалишвили заявил, что ранее ему не предлагали контрактов на поединок с россиянином.

«Это та же травма, с которой ты готов был подраться с Кори [Сэндхагеном]? Я исхожу из того, что сказал менеджер. С доисторических времён никто не относился к трусам с уважением», — написал Нурмагомедов в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.