Бетербиев и Бивол давно раздражают друг друга. Что между ними произошло?

Российские боксёры повышают накал перед боем.

© Чемпионат.com

12 октября в Эр-Рияде состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев будет защищать пояса WBC, WBO и IBF, Дмитрий Бивол — пояс WBA. И это только основные титулы, а есть ещё пояса IBO и The Ring, которые также унесёт победитель. Монументальное, историческое противостояние.

И, как и у любого важного боя, тут есть и накал между соперниками. В данном случае — больше раздражение. Во многом оно вызвано очень сильным интересом всех окружающих к этому бою, ведь и Биволу, и Бетербиеву уже давно задают вопросы об очном поединке. Что не могло не сказаться на настрое спортсменов по отношению друг к другу.

Можно взять за точку отсчёта конец прошлого года — начало нынешнего. Тогда Бивол успешно защитил титул в поединке с Линдоном Артуром и заявил, что уже подписал предварительный контракт на бой с Бетербиевым. Смущало одно — поединок Артура с Каллумом Смитом, который должен был пройти в январе.

Бетербиев ответил за пару недель до того, как успешно защитил пояса. Сначала назвал будущего соперника обманщиком и сказал, что не верит словами Дмитрия:

«Почему он говорит, что подписал контракт на бой со мной? Тогда, получается, он врёт. Он же не говорит, что подписал контракт на объединительный бой с кем-то. Он говорит, что подписал на бой со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к бою, например. У меня поединок через две недели. А он там где-то говорит, что подписал контракт на бой со мной. Как можно подписать на бой со мной? Я что, два раза контракт подписал, у меня они идут подряд, что ли? Это чуть-чуть глупо. Надо уважать, я считаю, людей, которые слушают тебя и реально думают, что ты говоришь какие-то правильные вещи».

После этого перепалки и разговоры закончились, потому что контракт всё же был подписан и началась подготовка. Важно также и то, что боксёры, несмотря на напряжение, подчёркивали, что не имеют друг к другу личных претензий и все их недопонимания будут решаться в ринге. С первой попытки не вышло — Бетербиев вылетел с травмой мениска, и поединок пришлось откладывать на осень. Бивол успел провести бой с Маликом Зинадом, оформить досрочную победу впервые с 2018 года и продолжил ждать Артура.

Бетербиев в это время слегка закрылся, но его всё равно нашли вопросы о Биволе: «Будет ли он самым серьёзным соперником в карьере? Я бы так не сказал. Как вы можете так оскорблять всех моих бывших соперников? Они же где-то вас поймают. Непобеждённый? В моей карьере разве не было непобеждённых боксёров?»

Ещё один индикатор, что Бетербиева раздражали вопросы о Дмитрии, — заявление Артура, что больше интервью давать не собирается, потому что его слова потом передают по-другому.

Зато теперь отметился Бивол:

«Былое напряжение между нами? Это всё из-за его поведения. Я уважаю его как спортсмена. Мы не были врагами ранее, мы не были друзьями, мы просто были в одной весовой категории в профессионалах. Мне не слишком нравится накал страстей перед боем. Я хотел бы избегать этих вещей. Уверен, что мы можем их избегать, можем быть джентльменами, можем не показывать эти грязные эмоции. Я пытаюсь этого избегать, но иногда люди могут воспринять твою доброту как слабость, и тебе нужно показать нечто в том же роде и дать понять, что не нужно делать такого. Я также могу быть таким, но давайте будем уважительными. Это лучше. Бетербиев может использовать мою доброту как слабость? Всё может быть. Не буду удивлён, если что-то подобное случится. Я готовлю себя к тому, что нечто подобное может случиться».

До поединка осталось чуть меньше двух недель, и, возможно, искры между бойцами только помогут раскрутке. Главное, чтобы раздражение между российскими боксёрами не переросло в ненависть и оба помнили о грани. Бивол и Бетербиев — два отличных боксёра, и главные свои качества они должны показывать в ринге. Ждём, что так оно и будет.