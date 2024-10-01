Умар Нурмагомедов проведет схватку по грэпплингу в Абу-Даби

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов проведёт схватку про грэпплингу с бывшим чемпионом Bellator бразильцем Эдуардо Дантасом.

© Чемпионат.com

Встреча пройдёт в рамках турнира ADXC 6, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.