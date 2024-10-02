Перейра разрушил главный миф UFC

Алекс переписывает историю промоушена и становится его главным активом.

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В ночь с 5 на 6 октября на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 307. Его главным действующим лицом должен стать Алекс Перейра. Бразильский боец продолжает переписывать историю промоушена, замахиваясь на третью защиту чемпионского пояса за шесть неполных месяцев. И это всё Поатан проворачивает в 37 (!) лет. А главное, Алекс разрушает главный миф организации о том, что всё завязано исключительно на трэш-токе и умении прокачивать свои бои. Перейра – один из самых молчаливых парней в лиге. Но всё равно смог стать главной звездой UFC.

Стоит отметить, что Алексу очень сильно повезло с предысторией. Он попал в UFC и сразу выдал серию из трёх побед. Конечно, внушительный стрик сделал бразильца одним из ключевых бойцов среднего веса. Но так быстро титульный бой получали единицы. А всё потому, что молчаливый бразилец заходил в промоушен, имея за плечами противостояние с чемпионом – Исраэлем Адесаньей. Парни бились по правилам кикбоксинга, но теперь Дане Уайту было интересно их столкновение в смешанных единоборствах. Не прогадали. Сначала шикарный технический нокаут от Поатана, затем – прямой от Иззи. Такого яркого противостояния в UFC не было давно. И это при том, что бразилец практически не активничал перед самими боями.

Перейра носит прозвище Каменные кулаки. Но, судя по всему, намного больше подошло бы Каменное лицо. Из-за своей невозмутимости Перейра стал объектом шуток и мемов. Алекс практически одинаково реагирует на любые происходящие события. На его лице очень редко можно увидеть хотя бы маленькую улыбку. А ещё можно вспомнить, как именно Перейра отреагировал на новость, что на UFC 300 будут повышенные бонусы. Пока все остальные бойцы восторгались и бесновались на пресс-конференции, Алекс с невозмутимым видом продолжал оставаться неподвижным на своём месте.

На руку молчаливому бразильцу сыграл и переход в новый дивизион. Алекс перебрался в полутяжёлый вес и сразу продемонстрировал, что будет уничтожать всех. Правда, самый первый поединок с Яном Блаховичем получился непростым и добрался до судейского решения. А вот дальше… Красивый нокаут Иржи Прохазки во втором раунде, идеальный финиш в противостоянии с Джамалом Хиллом и реванш с чехом, который вновь завершился остановкой – Самурай не справился с натиском бразильца. Алекс разбирает соперников на части, буквально сносит в октагоне. Практически ничего не говорит, но вокруг него буквально сами рождаются яркие истории.

Сначала можно вспомнить, что во время поединка с Хиллом Перейра был травмирован. Он вышел со сломанным пальцем и просто решил не затягивать бой. На финиш ему потребовалось всего лишь три минуты. Перейра подкупает вовсе не поведением за пределами октагона. Он прекрасен в клетке, где все соперники буквально замирают от ужаса. Огромный бразилец всегда нацелен на нокаут. Очень сложно найти поединок, в котором Алекс пытался бы просто выстоять, поработать на очки, потянуть время. Это совершенно точно не про Поатана.

При этом нельзя не отметить, что даже в спокойном поведении за пределами октагона есть свой шарм. А всё потому, что Алекс ломает шаблоны. Он демонстрирует, что не собирается подстраиваться под всех, следовать моде и трендам. И лишь подчёркивает этим свою уникальность. Гоняет в сутки по 12 кг после взвешивания, продолжает возиться в автомастерской, рвётся в профессиональный бокс. А главное, буквально за три года Перейра превратился в главную суперзвезду UFC, за которую в промоушене держатся двумя руками.