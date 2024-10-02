Сколько заработают Бивол и Бетербиев за бой?

Подсчитываем гонорары российских чемпионов.

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12 октября в Эр-Рияде определится первый абсолютный чемпион мира по боксу из России. Это неизбежно, потому что в ринге встретятся два россиянина — Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. А на кону, помимо титулов четырёх главных организаций, будут стоять ещё два пояса. Два непобеждённых боксёра из России бьются за шесть поясов — грандиозная вывеска и огромное событие для всего мира профессионального бокса.

А большой бой в современном мире ведёт к большим деньгам. Так что Бивол и Бетербиев не останутся в накладе. Более того, наверняка объединительный поединок принесёт обоим самые крупные гонорары за всю карьеру. Важный момент — чемпионы получают долю от PPV, а так как турнир проходит в Саудовской Аравии, то с продажей платных трансляций могут быть проблемы, так как основная аудитория — в США, и ивент пройдёт в неудобное для них время. Турки Аль аш-Шейх уже говорил о том, что намерен снизить цены на PPV ради привлечения аудитории. Соответственно, это отразится на главных звёздах турнира. Можно предположить, что на этом фоне арабские шейхи просто увеличат базовый гонорар Бивола и Бетербиева, чтобы компенсировать им убытки. К тому же турнир будет открывать фестиваль Riyadh Season, это важное событие для Саудовской Аравии — и ещё один повод рассчитывать на повышение оклада.

Бивол в этом плане более искушённый боец, и в последние годы у него действительно неплохие гонорары. Согласно Sporty Salaries, с 2021 года Дмитрий зарабатывает не меньше $ 1 млн за поединок с учётом доли от продаж PPV. Базовый гонорар тоже потихоньку растёт. Конечно, сильно помог поединок с Саулем Альваресом. Тогда Бивол получил самые большие деньги в карьере на данный момент — $ 2 млн гарантированного оклада (при том что у Канело было в 7,5 раза больше) и 40% от PPV. Всё вместе принесло Дмитрию порядка $ 5 млн. Солидно относительно предыдущих цифр, так как Бивол за все предыдущие титульные бои суммарно заработал примерно столько же, а то и меньше.

За Хильберто Рамиреса в ОАЭ Бивол получил уже поменьше, но в целом тоже прилично — $ 750 тыс базового гонорара, который с долей PPV (на этот раз 70%) вырос до $ 3 млн. А перед следующим поединком с Линдоном Артуром в одном карде с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером Дмитрий сообщил, что в этот раз заработает точно меньше, чем за Рамиреса. В основном из-за отсутствия доли PPV, так как Бивол не возглавлял турнир. В итоге россиянин заработал $ 1,2 млн. Но при этом получил существенно меньше за Малика Зинада — $ 500 тыс., по данным Sporty Salaries. Возможно, сказалось то, что Зинад выходил спасать бой, ведь изначально на том турнире планировался поединок Бивола с Бетербиевым. И сам поединок с участием Дмитрия элементарно потонул в шуме вокруг противостояния двух промоутерских компаний Matchroom vs Queensberry.

Что касается Бетербиева, то у него, конечно, не было соперников, сопоставимых с Канело в плане имени, регалий и финансов. Из-за этого Артур, хоть и владеющий тремя поясами, не сильно прокачан с точки зрения медийности. Бетербиев начинал карьеру с гонораров в $ 5 тыс. и медленно «рос в цене». И, как и у Бивола, в его карьере пришло время встретиться с соперником, победа над которым могла существенно поправить финансовое положение.

В случае Бетербиева это объединительный бой с Александром Гвоздиком. Там Артур вместе с поясом забрал ещё и гонорар в $ 1,5 млн, который по сей день остаётся одним из самых высоких в карьере боксёра. После той победы Бетербиев уже успел провести пять поединков и нокаутировал всех. Но и имена этих соперников не назвать по-настоящему громкими. Бой с Маркусом Брауном принёс Артуру также около $ 1,5 млн, но гарантированный гонорар составлял $ 773 тыс. За Энтони Ярда в Великобритании были $ 550 тыс. базового гонорара плюс проценты от PPV.

А вот последний бой Бетербиева с Каллумом Смитом, по информации Marca, обогатил нокаутёра на $ 1,3 млн чистыми, без учёта бонусов и PPV. То есть суммарно Артур заработал, скорее всего, порядка $ 2 млн.

В целом наши боксёры зарабатывают не так много, особенно если сравнивать с монстрами PPV и суперзвёздами. По результатам исследования Sarkariexam Бетербиев до боя с Каллумом Смитом суммарно заработал $ 8 млн, а общий доход Бивола от поединков до боя с Зинадом колебался в районе $ 10 млн.

После победы над Линдоном Артуром Бивола спрашивали об условиях, согласованных к бою с Бетербиевым: «Лучшие ли условия в карьере? Да, конечно. Одни из лучших, бой всё-таки за абсолютного чемпиона».

Очевидно, статус поединка сильно повлияет на гонорары бойцов. Бетербиев точно заработает не меньше, чем за последний поединок. Более того, его базовый гонорар наверняка уже перевалит за $ 2 млн. И Артур в этом противостоянии сторона А, так как владеет тремя поясами. Бивол, скорее всего, заработает меньше соперника, но явно не останется в накладе — в Саудовской Аравии он уже бился и знает, как там платят.

Возможно, для Дмитрия это не будет самый большой гонорар в карьере — сложно представить, что будут превзойдены суммарные $ 5 млн за Канело. Тем не менее жирный чек здесь гарантирован. Хотя на 33% уже претендует бывшая жена Бивола. А вот для Бетербиева это точно будет самый высокооплачиваемый поединок в карьере. То есть у российских боксёров есть возможность и наследие укрепить, собрав все пояса, и получить сверху очень приятный бонус в виде больших денег. И оба это более чем заслужили.