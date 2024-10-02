Экс‑боец UFC и PFL Максим Гришин продолжит карьеру в АСА

Российский боец полутяжелой весовой категории Максим Гришин продолжит карьеру в Absolute Championship Akhmat (АСА), заявил вице‑президент лиги Асланбек Бадаев.

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15 декабря на турнире ACA 182 в Москве Гришин проведет бой против мексиканца Хорхе Гонсалеса.

— Гришин — последний чемпион WFCA, пояс он завоевал в 2018 году, после этого с 2018 по 2020 год выступал в PFL (четыре победы, две ничьи — прим. ред.) и с 2020 по 2023 в UFC (две победы, три поражения). Уверен, болельщикам будет интересно, как он себя проявит спустя 6 лет, вернувшись в ACA, — передает слова Бадаева корреспондент «Матч ТВ».

В активе Гришина 33 победы при десяти поражениях, у Гонсалеса — 15 побед и 6 поражений. Бой пройдет на ACA 182 на арене Дворца гимнастики Ирины Винер. Главным событием вечера станет финал Гран‑при в полутяжёлом весе: Фаридун Одилов против Ибрагима Магомедова.