МИД Ливана сообщил, что Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня
Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских ВС согласился на прекращение огня с Израилем.
Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире CNN.
"Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась. Мы проконсультировались с "Хезболлах", [спикер парламента Ливана Набих] Берри проконсультировался с "Хезболлах", и мы сообщили представителям США и Франции [о принятом решении]", - отметил Бу Хабиб.