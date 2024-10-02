МИД Ливана сообщил, что Насрулла накануне гибели согласился на прекращение огня

Генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских ВС согласился на прекращение огня с Израилем.

Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире CNN.