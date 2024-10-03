В Федерации бокса назвали письмо МОК спортивным шантажом

Требование МОК о разрыве отношений Национальных олимпийских комитетов с федерациями, которые остаются членами Международной ассоциации бокса (IBA), является «свидетельством возмутительных политических игр», заявили в IBA. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

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Ранее западные СМИ сообщили, что МОК 30 сентября направил всем НОК письмо о том, что они не должны больше взаимодействовать с федерациями — членами IBA.

Представители IBA назвали письмо МОК «попранием независимости» национальных федераций бокса.

«Это глубоко разочаровывает IBA и находится на грани спортивного шантажа», — отметили в ассоциации.

В организации уточнили, что многолетняя напряженность между IBA и МОК вызвана тем, что руководство комитета «последовательно ставит свою политическую повестку дня выше олимпийских ценностей».