Бывший чемпион АСА в легчайшем весе россиянин Магомед Бибулатов объявил о завершении карьеры. В пятницу в Грозном на турнире АСА 180 Бибулатов удушающим приемом в первом раунде уступил соотечественнику Мехди Байдулаеву в финале Гран‑при АСА. Статистика 36‑летнего Бибулатова в ММА — 21 победа и четыре поражения.

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