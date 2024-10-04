Экс‑чемпион АСА Магомед Бибулатов объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион АСА в легчайшем весе россиянин Магомед Бибулатов объявил о завершении карьеры. В пятницу в Грозном на турнире АСА 180 Бибулатов удушающим приемом в первом раунде уступил соотечественнику Мехди Байдулаеву в финале Гран‑при АСА. Статистика 36‑летнего Бибулатова в ММА — 21 победа и четыре поражения.
— У меня слишком много травм, все это знают. Думаю, сегодня как раз время уходить. И я абсолютно не жалею, мне не обидно. Бувайсар Сайтиев, став трехкратным олимпийским чемпионом, сказал, что рад, что у него в жизни есть такой день. И я рад, что в моей жизни есть такой день, — сказал Бибулатов сразу после боя, положив перчатки на настил октагона. — Хотел бы посвятить этот пояс моей маме. В прошлом году 30 сентября я потерял свою маму. К сожалению, она не видит этот успех, но этот пояс я посвящаю ей, — сказал в свою очередь Байдулаев после поединка.