Шон О’Мэлли назвал сроки следующего боя в UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о сроках следующего выступления.

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«Хочется вернуться как можно скорее… Надеюсь подраться в апреле или мае, но не позже июня. Возможно, смогу вернуться и раньше… В марте, но это было бы безумием», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 306 в сентябре, О’Мэлли проиграл единогласным решением грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для американца вторым в карьере.