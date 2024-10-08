Экс-жена боксера Бивола: я много раз спала с другими мужчинами

Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксера Дмитрия Бивола призналась в соцсетях, что после развода она много раз спала с другими мужчинами.

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«После развода вы не думали переспать с другим мужчиной?» — спросил ее один из подписчиков.

«Я не думала. Я делала. Много раз. Это было волшебно», — ответила девушка.

В июне 2023 года Екатерина призналась, что рассталась с Дмитрием.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде.

33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. Эта победа стала для Бивола 23-й в профессиональной карьере.

Изначально Бивол должен был встречаться с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира. Боксеры должны были провести объединительный поединок 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO.