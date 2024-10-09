Дрозд дал прогноз на бой Бетербиева и Бивола

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд дал прогноз на предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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