Чимаев отреагировал на предупреждение сына Кадырова

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев отреагировал не недавнее заявление министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова относительно выступления земляков в поп-MMA. Ранее Кадыров призвав чеченцев прекратить участвовать в подобного рода единоборствах, так как это «противоречит традициям и ценностям».

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На своей странице в социальных сетях Чимаев разместил единственный смайл в виде указательного пальца, поднятого вверх. Им он сопроводил слова Кадырова.

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Ранее Чимаев прокомментировал победу чемпиона организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры над американцем Халилом Раунтри.