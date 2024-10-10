«Это плохая идея». Гвоздик предостерег Бивола от ошибки в бою с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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«Просто не давай Бетербиеву себя бить и шевели задом. Двигайся, потому что оставаться с Бетербиевым у канатов — плохая идея. Если Артур подойдёт близко, то доставит множество проблем Биволу», — заявил Гвоздик в интервью Round Eight.

Поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 12 октября в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.