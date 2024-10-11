Глава WBC назвал сенсационным бой между Биволом и Бетербиевым

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в разговоре с «Матч ТВ» назвал бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым сенсационным.

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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между непобежденными россиянами состоится 12 октября в Саудовской Аравии. На счету Бивола 23 победы, он владеет поясами IBO и WBA в полутяжелом весе. У Бетербиева в активе 20 досрочных побед, ему принадлежат пояса по версиям IBF, WBO и WBC.