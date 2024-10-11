Макгрегор высказался о списке бойцов для следующего поединка

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор признался, что по-прежнему хочет провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Ранее их бой сорвался после того, как ирландец травмировал палец на ноге. Однако, по словам Конора, у него уже есть список из нескольких имён. При этом ирландец не стал их раскрывать.

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