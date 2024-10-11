Бивол рассказал, сможет ли спокойно заснуть перед боем с Бетербиевым
Российский боксер Дмитрий Бивол накануне боя с соотечественником Артуром Бетербиевым заявил, что у него не возникает проблем со сном перед важными поединками. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между непобежденными россиянами состоится 12 октября в Эр‑Рияде. На счету Бивола 23 победы, он владеет поясами IBO и WBA в полутяжелом весе. Бетербиев одержал 20 досрочных побед, ему принадлежат пояса по версиям IBF, WBO и WBC.
— Я слишком расслабленный? Я всегда такой, но при этом я всегда сфокусирован. Предстоящий бой многое значит, но я стараюсь абстрагироваться от происходящего. Я благодарен очень многим, но сфокусирован на субботнем поединке. Сейчас мне нужно поесть и поспать, а потом готовиться. Могу ли я спать перед такими боями? Честно, я уже привык. Я с шести лет боксирую и сплю перед боями, — передает слова Бивола корреспондент «Матч ТВ».
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