Бивол рассказал, сможет ли спокойно заснуть перед боем с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол накануне боя с соотечественником Артуром Бетербиевым заявил, что у него не возникает проблем со сном перед важными поединками. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между непобежденными россиянами состоится 12 октября в Эр‑Рияде. На счету Бивола 23 победы, он владеет поясами IBO и WBA в полутяжелом весе. Бетербиев одержал 20 досрочных побед, ему принадлежат пояса по версиям IBF, WBO и WBC.

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