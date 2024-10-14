Бивол оспорит результат боя с Бетербиевым. Почему в боксе не работают протесты

Бессмысленная трата времени?

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В прошедшее выходные определился первый в истории абсолютный чемпион мира по боксу из России. В очень тяжёлом и близком поединке Артур Бетербиев решением большинства судей забрал победу у Дмитрия Бивола и теперь является обладателем всех четырёх основных поясов в полутяжёлом весе.

Тем не менее споры вокруг поединка не утихают. Вернее, вокруг судейского решения. Было немало комментариев на тему того, что победил на самом деле Бивол, сразу же пошли поиски теорий заговора. Сам Дмитрий на все вопросы относительно судейства отвечал нейтрально:

«Не хочу гнать на судей? Не то что гнать. Я вообще эти истории просто не люблю: «Вот, меня засудили, мне не дали, а можно было то, можно было это». Я вообще принимаю то, что имею, спасибо богу за всё, что у меня происходит. Я имею то, что имею. Идём дальше вперёд. Нет времени на сожаления, оправдания. Есть время на принятие новых решений».

А вот команда Бивола высказывалась о судействе и делала это достаточно жёстко. Например, тренер боксёра Геннадий Машьянов заявил следующее:

«В целом доволен боем. Бой выигран. После девятого раунда я был уверен, что мы выигрываем. Из девяти раундов мы выиграли семь. Я считал, что результат уже предрешён. Мы в победе не сомневались. Когда бой закончился, к нам с уверенностью такой подошёл рефери в ринге — самый близкий человек к бою — и сказал: «Поздравляю с победой». Да, сразу после боя рефери подошёл и поздравил Диму с победой. И меня поздравил. Один судья дал 8-4 по раундам в пользу Бетербиева. Этот же судья и в бою Ломаченко и Хейни такой же счёт дал — когда Ломаченко обокрали. Тогда ещё писали, что этого судью надо гнать, чтобы его вообще нигде не было. А его привезли сюда специально. Управляемый человек. Ему сказали, что победа должна быть за таким-то человеком. И он, как ему сказали, так и сделал».

А позже менеджер Бивола Вадим Корнилов заявил, что будет подан протест на судейство:

«Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми и сделаем это. Мы все понимаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья, поставивший 116-112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами и… всё это похоже на большую схему. Этот судья провёл много боёв, он был в них хорош. Было бы замечательно, если бы они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116-112, как он это посчитал».

Промоутер Эдди Хирн тоже упоминал счёт 116-112:

«Мне мерзко от мысли, что, потратив месяцы упорного труда, Бивол не стал абсолютным чемпионом. Судья, насчитавший 116-112, не должен больше никогда работать в этом виде спорта».

Речь идёт о польском судье Павле Кардыни. И, к слову, Машьянов ошибается — он не работал на поединке Хейни — Ломаченко. Зато за его плечами действительно очень много поединков, в том числе и в России. Кардыни даже приезжал в Барнаул и Магнитогорск. И на боях Бивола поляк работает не впервые. В июне он был в числе судей на поединке с Маликом Зинадом. Там россиянин победил досрочно, но на момент финиша на карточках Кардыни был счёт 50-44 в пользу Дмитрия. До этого Павел работал на поединке Бивола с Хильберто Рамиресом. Тоже без эксцессов — отдал россиянину девять раундов.

Зато в своё время Кардыни отдал победу Денису Лебедеву в поединке с Муратом Гассиевым при том, что двое других судей увидели достаточно большое преимущество другого боксёра. То есть в целом у Кардыни были странные решения, но в большей части поединков он был в порядке.

Что касается протеста на результат боя, то это лишь звучит как большой скандал. На деле же, как правило, не работает. Можно вспомнить, что в уже упомянутом бою Хейни — Ломаченко была схожая ситуация: много разговоров об ограблении и о судействе в целом. Тогда команда Василия тоже громко заявила о протесте, подала его. Что-то изменилось? Нет. Не так давно аналогичная ситуация была и с боем Максима Власова с Джо Смитом-младшим. Поражение решением — протест — тишина.

И Вадим Корнилов, заявляя о протесте, тоже подчёркивает, что это не сработает. Все это прекрасно понимают, зато к бою Бивол — Бетербиев не утихает интерес, и потенциально из этой истории можно раскрутить реванш. Тем более что Артур уже сказал, что готов дать Дмитрию шанс через полгода. Ну а результат первого боя никто не пересмотрит — в боксе так просто не работает.

Да и судью тоже, скорее всего, не отстранят. Уж слишком субъективные критерии для подсчёта в профессиональном боксе, где нужно учитывать не только чистые попадания, но и урон, давление, прессинг и прочие параметры, которые можно оценить лишь визуально. Поэтому многое зависит исключительно от того, что увидел тот или иной судья. Особенно когда бой настолько близкий.

Поражение Бивола не отменят, сколько бы протестов ни было подано. Лучшее решение — постараться выбить реванш и снять все вопросы уже там.