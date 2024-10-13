Рамзан Кадыров прокомментировал победу Бетербиева над Биволом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу победы абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«Самому Артуру скажу так: я искренне рад, что ничто тебя не сломало в этом нелёгком пути, брат! Сколько бы тебя ни засуживали, будь то на различных чемпионатах или на Олимпийских играх, сколько бы ни пытались сломить, ты выдержал. Да, были разочарования, и, как ты сам позже признавался, был период, когда хотел от чувства негодования завершить карьеру. Но в итоге эти испытания, Артур, ты стойко прошёл. Скажу больше: они тебя действительно сделали намного сильнее и по-настоящему пробудили в тебе спортивную злость, которая приводила в страх и оцепенение любого, кому судьба бросала жребий оказаться с тобой лицом к лицу. Ты, конечно, как и всегда, с присущей тебе врождённой скромностью сказал после боя, что являешься простым чемпионом, и выделил при этом как великого боксёра Мухаммеда Али. На самом деле, Артур, ты нисколько не простой боксёр, а гениальный, который сегодня уже вошёл в историю! Ты не просто, доминируя, провёл все 12 раундов, но и полностью разнёс прогнозы всяких горе-экспертов, которые предсказывали, что Артур способен выиграть только нокаутом. Теперь ты их заткнул, как затыкал всех их в предыдущие 20 боёв. А ведь всё могло быть и попроще, если бы не твой горький опыт как раз-таки от хамского и предвзятого судейства во время Олимпиады. После ты больше не церемонился с оппонентами на ринге, а отправлял любого соперника, невзирая на его статус, в нокаут, из которого вывести его в отведённое время была бессильна заинтересованная сторона. Тем самым ты уже больше не оставлял свой чемпионский путь на усмотрение судейской бригады. От них уже ничего не зависело. Горжусь тобой, мой брат Артур! Мы все тобой гордимся!» — написал Кадыров на своей странице в социальной сети.

Напомним, Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.