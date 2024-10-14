Артур Бетербиев обратился к Дмитрию Биволу после титульного боя

Российский боксёр Артур Бетербиев обратился к соотечественнику Дмитрию Биволу после победы в титульном бою, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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«Рияд, спасибо за гостеприимство! Атмосфера во время боя, условия для подготовки — всё было на высшем уровне. Отдельно хочу поблагодарить Его Превосходительство председателя Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейха.

Дмитрий, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, что в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Бетербиев одержал победу раздельным решением судей.

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