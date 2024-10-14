Монсон женился на россиянке по мусульманскому обряду

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон женился по нормам ислама, венчание (никах) совершено в главной мечети Уфы. Об этом пишет РИА «Новости».

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Джефф Монсон принял ислам летом 2024 года во время приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.

«Мы поженились по мусульманским обычаям в одной из мечетей Уфы 7 октября. Поскольку мы с Джеффом не выносим личную жизнь на публику, то обряд венчания прошел довольно скромно», — пояснила жена спортсмена Екатерина.

По ее словам, торжественная свадьба пройдет весной 2025 года, на нее будет приглашено большое количество гостей.

Екатерина пояснила, что они с супругом планируют завести одного ребенка и надеются, что «Бог подарит им это счастье».

Напомним, что Монсон за свою карьеру провёл 90 поединков по правилам MMA, в которых одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, а ещё два боя свёл вничью.

В 2018 году спортсмен получил российское гражданство, в прошлом году сдал паспорт гражданина США.