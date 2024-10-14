Тренер Фьюри раскрыл причину проигрыша Тайсона в бою с Усиком

Энди Ли, тренер Тайсона Фьюри, объяснил проигрыш британского боксёра в бою с Александром Усиком тем, что тот не мог в спарринговать в тренировочном лагере из-за свежего рассечения.

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«Тайсон продемонстрировал невероятную храбрость и мужество. Он выиграл последние пару раундов. Я думал, что это будет ничья. Бои выигрываются и проигрываются на тренировках и в подготовке. Из-за рассечения Тайсон не мог спарринговать в лагере. В реванше всё будет по-другому, потому что он сможет спарринговать перед ним», — приводит слова Ли Boxing News 24.

Напомним, первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).