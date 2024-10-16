Конор снова «выбрал» соперника. Бой с Хукером похоронит карьеру ирландца

И денег не заработает, и в нокаут отлетит.

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Возвращение Конора Макгрегора – одно из самых ожидаемых события в мире единоборств. Ирландец слишком громко шумел во время активных выступлений, чтобы о нём успели забыть за трёхлетний простой. Более того, Ноториус продолжает постоянно активничать в социальных сетях, привлекает к себе внимание нестандартными и скандальными выходками. Все были уверены, что Макгрегор вернётся и проведёт поединок с Чендлером. Но вместо этого ирландец выбрал другой путь. Сначала он снялся с поединка с Майклом из-за травмы. А теперь и вовсе наметил для себя другого соперника.

Конечно, всех уже перестали удивлять «прыжки» Макгрегора. Он постоянно мечется между потенциальными соперниками, бросаясь вызовами. Сначала уверен, что сможет выйти в октагон с Илиёй Топурией. А потом всерьёз говорит о попытке перебраться в третью весовую категорию и разбить Белала Мухаммада. Но чаще всего это представляет собой лишь болтовню в социальных сетях. Теперь же Конор решил разразиться неожиданным анонсом: «Следующий поединок пройдёт 1 февраля 2025 года. Кто соперник? Хукер».

Стоит отметить, что Дэн Хукер ответил на это сразу двумя фразами. И каждая будто бы подкрепляет тезис, что именно новозеландец станет следующим оппонентом Ноториуса. Сначала Дэн решил подвесить над ситуацией небольшую загадку. Сказал, что собирается подраться ровно в ту же дату, но имя соперника раскрывать не стал: «У меня есть дата и соперник. Начало следующего года. Это очень занятой человек».

Однако практически сразу же принял решение прокомментировать фразу Конора. Судя по всему, парни действительно договорились провести поединок. Вот только последнего слова от Даны Уайта и UFC пока не было:

«Мы очень похожи с Конором по духу, и у нас вообще много общего. Мы пообщались с ним лично в ринге в Испании, и мне вполне подходит 1 февраля, чтобы провести с ним бой. Он готов, я готов, осталось лишь получить подтверждение нашего боя от UFC, и можно начинать готовиться».

Стоит отметить, что выбор Конора выглядит довольно любопытно. Чендлер был максимально удобен для Макгрегора. Он тоже давно находился на паузе, поэтому выглядел немного «заржавевшим». Складывалось ощущение, что с Майклом вполне можно провести денежный поединок, у обоих бойцов прекрасное имя в UFC. Теперь же в оппонентах Хукер. Да, яркий и скандальный. Но именно в спортивном плане его вряд ли можно считать супертопом. Скорее злым и опасным середняком, ради которого Конору придётся поставить на кон всё.

Победа над Хукером не даст Конору ровным счётом ничего. Денег за этот бой он много не получит. Странно будет осыпать Макгрегора золотом, когда в оппонентах пятый номер рейтинга легковесов. Естественно, никакого продвижения к поясу это тоже не даст. Слишком уж долгим был простой Ноториуса, чтобы сейчас о таком задумываться. Складывается впечатление, что победа над Чендлером была бы намного более ценной с этой позиции. Но теперь Майкл уже получил другого соперника. А Конор, видимо, подерётся с Хукером.

С опасным и очень колючим. С неудобным. А главное — с невероятно заряженным. Карьера Хукера летела под откос. А затем Дэн выдал серию из трёх побед. И оппозиция была не самой слабой. Особенно индикатором может выступать триумф в бою с Матеушем Гамротом. Там новозеландец доказал, что способен выгрызать свои шансы зубами. И на этом фоне его ждёт растренированный Макгрегор, который несколько лет получал удовольствие и кайфовал. А теперь ему нужно выходить против оппонента, который понимает, что это поединок всей его жизни.

Есть ощущение, что поединок с Хукером, если он всё-таки состоится, лишь похоронит карьеру окончательно. Скорее всего, Конор ничего не сможет продемонстрировать и проиграет. И даже кажется, что ирландец может отлететь в глухой нокаут. Тогда интерес к его персоне в спортивном плане окончательно угаснет. В смешанных единоборствах – точно.