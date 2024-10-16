Кравцов поделился прогнозом на бой Муртазалиев — Цзю

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между россиянином Бахрамом Муртазалиевым (22-0, 16 KO) и австралийцем Тимом Цзю (24-1, 17 KO).

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