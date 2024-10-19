Бетербиев оценил уровень понимания Кадыровым бокса

Российский боксер Артур Бетербиев оценил уровень понимания бокса главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит «Чемпионат».

Он рассказал, что во время боя с Дмитрием Биволом Кадыров делал ему почти такие же подсказки, как и его тренерский штаб.

«Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта», — заявил Бетербиев.

Ранее Кадыров оценил победу Бетербиева над Биволом.

«Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу», — заявил политик.

Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева судейским решением. Бойцы провели на ринге все 12 раундов.