Даниэль Дюбуа с нетерпением ждет боя с победителем реванша Усик — Фьюри

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа с нетерпением ожидает возможности провести объединительный бой с победителем реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в этом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

© Чемпионат.com