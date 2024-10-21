Бетербиев объяснил, почему не считает Бивола самым сложным соперником в карьере

Непобеждённый российский боксёр, абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев поделился мнением о своём соотечественнике Дмитрии Биволе. Ранее спортсмены провели очный поединок, который продлился всю дистанцию и завершился победой Бетербиева судейским решением. За счёт этого он стал абсолютным чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

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