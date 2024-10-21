Махачев проведет сборы в Кисловодске

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев приедет со своей командой на сборы в Кисловодск. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал директор филиала федеральной спортивной базы "Юг-Спорт" в Кисловодске Азамат Юшаев.

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"Мы стали центром тренировочных сборов чемпионов UFC, у нас весь цвет боевых единоборств. Недавно уехали Хамзат Чимаев и Арман Царукян, скоро заезжает Ислам Махачев со своей командой. Практически все чемпионы UFC, которые на сегодняшний день дерутся, проходят подготовку у нас", - заявил Юшаев.

Как рассказал Юшаев, совсем недавно тренировочный процесс на базе "Юг-Спорт" в Кисловодске проходил российский боец Петр Ян.