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Поветкин заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин иногда получает предложения провести бой, но не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом Поветкин рассказал ТАСС.

Поветкин заявил, что не собирается возобновлять карьеру
© ТАСС

В настоящий момент Поветкин занимает пост вице-губернатора Вологодской области.

"Предложения периодически приходят, - сказал Поветкин. - Но сейчас у меня другая работа, она интересная, ее много. Карьеру возобновлять не собираюсь".

Поветкин объявил о завершении карьеры в 2021 году. Ему 45 лет, он является бывшим чемпионом мира, победителем Олимпиады 2004 года. На счету Поветкина 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья.

Бокс/MMA
Александр Поветкин