Поветкин заявил, что не собирается возобновлять карьеру

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин иногда получает предложения провести бой, но не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом Поветкин рассказал ТАСС.

В настоящий момент Поветкин занимает пост вице-губернатора Вологодской области.

"Предложения периодически приходят, - сказал Поветкин. - Но сейчас у меня другая работа, она интересная, ее много. Карьеру возобновлять не собираюсь".

Поветкин объявил о завершении карьеры в 2021 году. Ему 45 лет, он является бывшим чемпионом мира, победителем Олимпиады 2004 года. На счету Поветкина 36 побед (25 нокаутом) на профессиональном ринге, 3 поражения и 1 ничья.