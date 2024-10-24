Бой Нурмагомедова официально исключен из программы турнира UFC 308

Российский боец UFC Саид Нурмагомедов больше не числится в списке участников турнира UFC 308 в Абу‑Даби, сообщается на странице президента UFC Даны Уайта.

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Ранее стало известно, что бразилец Даниэль Сантос, который должен был стать соперником Нурмагомедова, снялся с поединка. Отмечалось, что промоушен ищет замену, чтобы россиянин смог провести бой на турнире.

Предыдущий поединок Нурмагомедов провел в октябре 2023 года на турнире UFC 294 в Абу‑Даби. Тогда ему противостоял представитель Таджикистана Муин Гафуров. Бой, который был остановлен в первом раунде, завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Всего на счету 32‑летнего россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и три поражения.

Все турниры UFC в прямом эфире транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Турнир UFC 308 пройдет 26 октября в Абу‑Даби (ОАЭ). Прямую трансляцию смотрите с 19:15 мск субботы на канале «Матч ТВ», а также с 17:00 субботы на канале «Матч! Боец» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.