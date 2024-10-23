Абдураков проведет бой против экс-чемпиона ACA

Финальный турнир года ACA 182 пополнился интереснейшим поединком. Экс-чемпион ACA в полусреднем весе, россиянин Устармагомед Гаджидаудов проведет бой против соотечественника Узаиra «Кочегара» Абдуракова.

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Гаджидаудов завоевал титул чемпиона ACA в июле 2022 года, потерял его в декабре 2022 года в поединке с Альбертом Туменовым. В активе 33-летнего Гаджидаудова 17 побед и семь поражений. На счету 29-летнего Абдуракова 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Турнир ACA 182 пройдет в Москве 15 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Главным событием вечера ACA 182 станет финал Гран-при в полутяжелом весе: Фаридун Одилов против Ибрагима Магомедова.