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Муртазалиев поднялся сразу на семь мест в рейтинге The Ring, Тим Цзю потерял позиции

Авторитетное американское издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров первого среднего веса. Положение в нём улучшил лишь один спортсмен – россиянин Бахрам Муртазалиев. Бахрам поднялся сразу на семь позиций и теперь занимает третье место.

Муртазалиев поднялся сразу на семь мест в рейтинге The Ring
© Чемпионат.com

Его соперник по недавнему бою, австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю, потерял два места. Сейчас в рейтинге он седьмой. По одной позиции также потеряли Себастьян Фундора, Вёрджил Ортис-младший, Сергей Богачук, Хесус Рамос, Чарльз Конуэлл и Брайан Мендоса.

Топ-10 боксёров первого среднего веса по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Исраил Мадримов
  3. Бахрам Муртазалиев
  4. Себастьян Фундора
  5. Вёрджил Ортис-младший
  6. Сергей Богачук
  7. Тим Цзю
  8. Хесус Рамос
  9. Чарльз Конуэлл
  10. Брайан Мендоса.

Напомним, Муртазалиев победил Цзю нокаутом в третьем раунде.

Бокс/MMA
Брайан Мендоса
Тим Цзю
Тимофей Цзю