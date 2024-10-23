Муртазалиев поднялся сразу на семь мест в рейтинге The Ring

Авторитетное американское издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров первого среднего веса. Положение в нём улучшил лишь один спортсмен – россиянин Бахрам Муртазалиев. Бахрам поднялся сразу на семь позиций и теперь занимает третье место.

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Его соперник по недавнему бою, австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю, потерял два места. Сейчас в рейтинге он седьмой. По одной позиции также потеряли Себастьян Фундора, Вёрджил Ортис-младший, Сергей Богачук, Хесус Рамос, Чарльз Конуэлл и Брайан Мендоса.

Топ-10 боксёров первого среднего веса по версии The Ring:

Теренс Кроуфорд Исраил Мадримов Бахрам Муртазалиев Себастьян Фундора Вёрджил Ортис-младший Сергей Богачук Тим Цзю Хесус Рамос Чарльз Конуэлл Брайан Мендоса.

Напомним, Муртазалиев победил Цзю нокаутом в третьем раунде.