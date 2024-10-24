«Динамо» проведет матчевую встречу по боксу со сборной мира

Международная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира пройдёт 2 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Соревнования пройдут в семи олимпийских весовых категориях, а бои будут состоять из трёх раундов по три минуты.

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За «Динамо» выступят бронзовый призёр чемпионата мира — 2023, чемпион Европы — 2024, пятикратный чемпион России Эдмонд Худоян, чемпион Европы — 2024, двукратный чемпион России Эдуард Саввин, чемпион юношеских Олимпийских игр — 2018, чемпион России — 2024 Илья Попов, двукратный чемпион России Игорь Свиридченков, чемпион России — 2024 Егор Шапочанский, финалист чемпионата России — 2024 Рамазан Дадаев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.

Состав участников матчевой встречи «Динамо» со сборной мира выглядит следующим образом:

До 51 кг: Эдмонд Худоян – Хуниор Алькантара (Доминиканская Республика, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024);

До 57 кг: Эдуард Саввин – Искандер Харсан (Казахстан, рекорд в профи — 9-2-1, КО 6);

До 63,5 кг: Илья Попов – Александр Парашив (Молдавия, финалист чемпионата Европы — 2024, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2022);

До 71 кг: Игорь Свиридченков – Стив Куленгулука (ДР Конго, действующий чемпион Африки. Рекорд в профи – 5-0, КО 4);

До 80 кг: Егор Шапочанский – Киттипонг Цзянь Хао Хо (Сингапур, чемпион Азии, рекорд в профи – 8-1-1, КО 7);

До 92 кг: Рамазан Дадаев – Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021, финалист чемпионата Азии — 2022);

Свыше 92 кг: Ярослав Дороничев – Мвого Амугу (Камерун, действующий чемпион Африки).