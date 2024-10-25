Названо условие получения титульного боя для Махачева

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев получит титульный бой в полусреднем весе, если выиграет в своем следующем поединке. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции в Абу-Даби.

«Безусловно, так и будет», — сказал он.

Сообщается, что в следующем бою Махачев может сразиться с соотечественником Арманом Царукяном, который занимает первую строчку в полусреднем дивизионе. Поединок может состояться 18 января в рамках турнира UFC 311. Пока этот бой официально не анонсирован.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.