Камару Усман выступил за организацию боя Илии Топурии и Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман выступил за организацию поединка между действующим обладателем титула в полулёгком весе (до 65 кг) грузином Илией Топурией и звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

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«Почему бы не дать ему Макгрегора в лёгком весе? На стадионе в Испании. Илия станет следующим Конором», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

На минувшем турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Макгрегор не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.