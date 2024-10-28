Канадский турнир UFC и много бокса. Главные поединки предстоящей недели

В программе – бой соперников Батыргазиева и женский поединок за абсолютное чемпионство.

© Чемпионат.com

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств новые турниры и яркие поединки. Только-только успел отгреметь масштабный турнир UFC 308, а уже в следующие выходные состоится очередной ивент лучшей лиги мира. Также на неделе пройдёт множество боксёрских турниров, в том числе и с титульными поединками.

2 ноября. Робсон Консейсао – О’Шаки Фостер

В Вероне, США, состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят поединок за титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе между обладателем пояса Робсоном Консейсао и главным претендентом О’Шаки Фостером. У парней 20 нокаутов на двоих, поэтому, несмотря на весовую категорию, оба умеют плотно бить, а значит, нас ожидает интересный бой. Интересен он ещё и тем, что во втором полулёгком весе временным чемпионом по версии WBA является российский боксёр Альберт Батыргазиев. Возможно, в этом поединке определится будущий соперник нашего чемпиона.

2 ноября. Рахим Мидаев — Роман Подругин

В Екатеринбурге состоится традиционный турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 34. Мидаев ворвался в RCC и победил двух топовых бойцов лиги — Дениса Лаврентьева и Павла Свищева. Правда, затем в промоушене нашлась управа и на него: в ноябре 2023 года он уступил Евгению Игнатьеву. Но уже успел закрыть поражение, уверенно разобравшись с чемпионом Open FC Нуртилеком Жалынбековым. Мидаев всегда закатывает в клетке яркие бои, так что не стоит сомневаться, что его поединок с Романом Подругиным будет весьма интересным и зрелищным.

2 ноября. Габриэла Фундора – Габриэла Селесте Аланис

В Лас-Вегасе также состоится вечер профессионального бокса, в котором особое внимание стоит уделить женскому поединку. Сестра известного американского боксёра Себастьяна Фундоры – Габриэла Фундора разделит ринг с Габриэлой Селесте Аланис. Себастьян Фундора на данный момент владеет двумя чемпионскими поясами в первом среднем весе после того, как победил старшего сына Кости Цзю – Тима Цзю. Теперь у сестры Себастьяна есть шанс превзойти достижения брата, ведь на кону в поединке с Аланис будут стоять все четыре чемпионских пояса в наилегчайшем женском весе — и, соответственно, титул абсолютной чемпионки мира.

В ночь со 2 на 3 ноября. Брэндон Морено – Амир Альбази

Возглавят канадский турнир UFC Fight Night два топовых представителя наилегчайшего дивизиона. Брэндону Морено, некогда чемпиону организации, в последних боях не везёт: сначала он проиграл раздельным решением судей Александру Пантоже и утратил пояс, а следом – снова раздельным решением – уступил Брэндону Ройвалу. При этом Морено сохраняет за собой вторую строчку в рейтинге. Пока Пантожа будет защищать титул против чемпиона Rizin Кая Асакуры, у Брэндона есть шанс закрыть поражения в бою против третьего номера рейтинга Амира Альбази. В случае победы Морено вновь вернётся в титульную гонку.

В ночь со 2 на 3 ноября. Деррик Льюис – Джоната Диниз

Канадский турнир UFC также украсит и поединок двух тяжеловесов. Деррик Льюис в представлении не нуждается – пожалуй, самый эпатажный представитель дивизиона, который передрался уже со всеми топами этой весовой категории. Теперь Льюис выступит в качестве серьёзной проверки для бразильского бойца Джонаты Диниза. Бразилец с рекордом 4-0 оказался в Претендентской серии, добыл себе контракт с UFC, а в лучшей лиге мира одержал уже две победы. С рекордом 7-0 (шесть нокаутов) он выходит на другого нокаутёра, за плечами которого огромный багаж опыта. Справится ли бразильский проспект с проверкой или же Льюис не пустит новичка в топ-15?

В ночь со 2 на 3 ноября. Александр Романов – Родриго Насименто

Также на канадском турнире UFC состоится ещё один бой рейтинговых тяжеловесов. Молдавский боец Александр Романов разделит клетку с Родриго Насименто. Для обоих этот поединок будет важен. Во-первых, они оба проиграли свои последние бои и хотят закрыть поражение, а во-вторых, оба находятся в хвосте топ-15 тяжёлого дивизиона, и поражение может просто выбить одного из них из рейтинга. Так что предстоящий поединок будет, что называется, за место под солнцем.