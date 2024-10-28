Чемпион UFC обратился к Уиттакеру после его поражения в бою с Чимаевым

Южноафриканский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси поддержал австралийца Роберта Уиттакера после его поединка с чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Ты настоящий воин и тот, на кого можно положиться. Скорейшего выздоровления», — написал дю Плесси на странице Уиттакера в социальных сетях.

Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Хамзат одержал победу уже в первом раунде после того, как запустил руку сопернику за шею и вышел на ущемление челюсти. Роберт был вынужден постучать, сигнализируя о сдаче.