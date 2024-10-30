Названа дата следующего боя россиянина Шары Буллета

Тренер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдина Магомедова Гор Азизян назвал дату следующего поединка подопечного. Он может состояться 1 февраля в Саудовской Аравии.

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Оппонент россиянина не называется, однако Азизян предположил, что это может быть бывший двукратный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

«Соперник пока неизвестен, но нам уже бой дали: 1 февраля в Саудовской Аравии. Это может быть и Исраэль Адесанья. Куда уж больше «вау!» — заявил Азизян во время эфира на телеканале UDAR.

26 октября Шара Буллет одолел Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился в самом конце второго раунда, когда Шара Буллет отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

В своей карьере Шара Буллет провел 19 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков провел в UFC. Петросян выходил в октагон 12 раз, восемь раз победил и четыре раза проиграл.