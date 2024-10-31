Чемпион UFC Дю Плесси захотел провести бой с Чимаевым

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси из ЮАР сообщил, что хотел бы провести бой с непобежденным бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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Чимаев в субботу досрочно победил австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 308 в Абу‑Даби. Для 30‑летнего уроженца Чечни это 14‑я победа в 14 боях в ММА.

— Пока что в основном шли разговоры, когда я проведу поединок с Шоном Стриклендом. Но если вы посмотрите, чего хотят фанаты, тот это точно не бой с Шоном. Если спросите, чего я хочу, то отвечу, что намерен драться с лучшим бойцом. И это на 100% — Хамзат, — приводит слова Дю Плесси ESPN.

В активе 30‑летнего Дю Плесси 22 победы и два поражения.