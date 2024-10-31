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Александр Поветкин временно отстранён за подозрение в применении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе россиянина Александра Поветкина, сообщает пресс-служба.

Поветкин временно отстранен из-за подозрения в применении допинга
© Чемпионат.com

Сообщается, что нарушение было зафиксировано в октябре 2014 года.

Напомним, Поветкин завершил карьеру. В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2021 года, россиянин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина в профессиональном боксе 36 побед (23 – нокаутом), три поражения и одна ничья.

Ранее стало известно об отстранении также завершившего карьеру российского экс-чемпиона Григория Дрозда.

Бокс/MMA
Александр Поветкин