Поветкин временно отстранен из-за подозрения в применении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило боксера Александра Поветкина. Об этом сообщается на сайте организации. Lenta.ru

Поветкин временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Газета.Ru

Ранее допинг-тесты боксера дважды давали положительный результат. В мае 2016 года отменили поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как у россиянина обнаружили мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. News.ru